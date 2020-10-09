HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır.

Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti gösterdi.

Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız.

Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır.

Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz.

"TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68"

Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır.

Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındıDoludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu
Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı: Araçlar yolda kaldı
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
İstanbul'da trafik durma noktasında
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Uşak'ta kayboldular! Ekipler, 4 çocuk için seferber oldu
Ekipler seferber oldu! 4 çocuk her yerde aranıyor
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Lozan NAVTEX'i
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.