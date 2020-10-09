Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır.

Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti gösterdi.

Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığıyla yeni acıların önünü açmamalıyız.

Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır.

Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz.

"TÜRKİYE GENELİNDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 68"

Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.