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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cenaze açıklaması: Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cenaze açıklaması: Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum

24.02.2021 19:32 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cenaze açıklaması: Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da katıldığı cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yaptı. Kalabalık için özür diledi, ''Mesafenin ortadan kalkabileceğini öngörmedim, benim kusurum'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin soruları yanıtladı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"(Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıların 12 dolara fatura edildiği' iddiası) Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok."

"VATANDAŞIMIZDAN BU ANLAMDA ÖZÜR DİLİYORUM"

(Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri) Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum.

koca

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