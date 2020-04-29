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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Bakan Koca, "Türkiye bu mücadeleden yüzünün akıyla çıktı. Başarıda 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tehdit giderek zayıflıyor. Dışarı çıkıp baharı yaşamıyoruz. Ama içimizde bir diriliş var. Başarı 83 milyon olarak hepimizin. Mücadelemiz henüz bitmedi. Hepimiz çok iyi biliyoruz bu mücadelede düzen, dikkat, disiplin vazgeçilmezdir. Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz. Geride kalan günler kolay geçmedi. Hastalık korkusu 'acaba bizi ilelebet esir mi alacak, salgında bir yakınımı kaybeder miyim' diye endişe ettiniz. Bir yakınınızı kaybettiyseniz salgın günlerinin en büyük acısını yaşadınız. Bilin ki elimizden gelen her şeyi yaptık. Ramazan ayındayız. Ramazan'ı hiç alışık olmadığımız şekilde yaşıyoruz. Eskiden olduğu gibi aileler, dostlar bir araya gelemiyor. Fakat bu yılki Ramazan'ın benzersiz tarafı var. Hastalığa karşı her gün yeni iyi haberler alıyorsunuz.

Salgın tüm dünyada 210 ülkeye yayılmış ve hayatı değiştirmiştir. Geçen Aralık ayında işin bu noktalara varabileceği akıllardan geçmiyordu. İlk resmi beyan 31 Aralık tarihinde yapılmıştı. Türkiye sağduyusunda tam zamanında ortaya koydu, bakanlığımız 10 Ocak 2020'de acilen operasyon merkezi kurdu. Bu yeni hastalığa karşı bir rehber hazırlayıp yayınladık.

Riske karşı hareket planımız 11 Mart'tan tam 50 gün öncesine dayanmaktadır. DSÖ'nün rakamlarıyla özetlersek dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın koronavirüs hastası bulunmaktadır. Hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 218 bini geçmiştir.

Ülkeler bazında iki güncel veri ise can kaybının 59 bini aştığı ABD'de dün 25 binden fazla yeni vaka açıklanmıştır. Sadece dün New York'ta 521 kişi hayatını kaybetmiştir. Dünyada halen kontrol edilemez bir güç olmaya devam eden Türkiye nasıl geriletti ve kontrol altına aldı. 83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı nedenleri, stratejisi, kimi önemli detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bakanlığımız muhtemel riske karşı operasyon merkezini 10 Ocak'ta kurdu, aynı gün Bilim Kurulumuzu kurdu. DSÖ'nün hastalığı pandemi olarak ilan etmesinden tam 31 gün önce. Çin'deki ilk vakadan itibaren dünyadaki gelişmeleri izlemeye alıp yol haritamızı belirledik. Sağlık kurumlarımızı salgına hazırladık.

Türkiye bu mücadeleden yüzünün akıyla çıktı. Başarıda 3 madde sıralayabilirim. Tedbir, tespit, hızlı tedavi.

Filyasyonun bugüne dek gösterdiğimiz başarıdaki rolü büyüktür. Her yeni hastanın temas çevresinde virüsün izini sürdük.

Hiçbir testi tesadüfen yapmadık. Testi hastalığın kişiden kişiye bulaşıp yayılmasını önlemek için kullandık. 83 milyonluk bir ülkede şüphelilere odaklandık.

Biz filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak gerçekleştirdik. Sahada görev yapan 5849 kişidir. Bu ekip hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit etmiştir.

Bugüne kadar takipleri yapılan kişi sayısı 464 bin 434'dür. Hastalığın yayılmasını bu yolla önledik.

Acil olmayan hastalarımızı erteleyip hastane yataklarımızı pandemiye hazır hale getirdik. Sağlık altyapısının hazır hale getirilmesi bize kontrol gücü verdi.

Çin'den gelen ilaçların kullanımını değiştirip sonuç aldık.

Ülkemizde vefat oranı yüzde 2.8'dir. Bu oran Avrupa'da en düşük, dünyada ise 80.sıraya karşılık gelmektedir. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.

Günlük koronavirüs tablosunda her gün iyileşme görüyoruz. Eğer tedbirlere uyulmasaydı, sokağa çıkma kısıtlarına uyulmasaydı bugünkü başarıyı yakalayamazdık. Büyük başarının kahramanı sizlersiniz. Hekimlerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim sayısı az olmasına rağmen elde etmişlerdir.

NORMALLEŞME NE ZAMAN OLACAK?

Bilim Kurulu bu süreçte tavsiyede bulunan bir kurul. Bu çerçevede biz bütün bakanlıklarla normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağıyla ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanır. Zaten tamamlanınca kamuoyu ile paylaşılır.

65 yaş ile ilgili gündem konusu oldu bilim kurulunda. 65 yaş üstü hiç olmazsa bir kaç saat gezmelerini dolaşmalarını yakın mesafe anlamında yapılabilir mi böyle bir serbestlik söz konusu olabilir mi net bir öneri dönmedi.

"PİK DÖNEMİNDE OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim, bir düşüş trendine girdik ama mesafe ve izolasyon hala çok önemli. Tedbirlere uyulmazsa yeni dalga olabilir.

"GÜLÜŞKEN İLE AKRABALIĞIM YOK"

İsveç’ten getirilen Gülüşken ile bir akrabalığım yok, tanımıyorum.


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