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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz" dedi. Bakan Koca, şehirlerarası seyahat için HES kodu alınması gerektiğini duyurdu. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 1 ay kalmak koşuluyla memleketlerine gidebileceğini açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.

Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Bayramlar günleri için veremedeğim haberleri bayram sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir.

Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.

Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak bireylere düşen görevdir. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yürütüyoruz. Virüsün yüksek yayılım riskinin geri dönmesine izin vermemek için gerekli altyapıyı oluşturacağız.

SEYAHATTE HES KODU DÖNEMİ

Sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama evden çıktığınızda rehberiniz olacak.

Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

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İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak. Sosyal hayatın, çalışma hayatın, insan etkinliğin birlikte gerçekleştiği hayata karşı tedbirler gereklidir. Ekonomiler, ticaret, eğitim de salgın karşısında zayıf düştü. Pandemi ile mücadelenin bir cephesi de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın sağlık bulmasını amaçlayacaktır. Dünya bir gerçeği de idrak etti, her işin başı sağlık cümlesi salgın karşısında gerileyen her şeyi içerir. Ülkemizde sağlığa yapılan yatırımlar büyük bir işarettir. Sağlık yatırımları sosyal refahın şartıdır.

SORU-CEVAP

Yeni hastanelerimiz İstanbul'da yoğun bakım sorununu çözecek. Yeni hastanelerin devreye girmesi ile İstanbul'daki yoğun bakım yatak kapasitesi genişleyecek. Bütün yataklar yoğun bakım yatağı olarak planlandı.

ÖĞRENCİLERE MASKE ZORUNLU OLACAK MI?

Liseye geçiş ve üniversite sınavları için önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz sınava gireceği sıraya maskeyle oturacak. Bilim Kurulu'nun önerisi; mesafe korunabilir bir sınıfsa sınav sırasında maske çıkabilir şeklindedir.

Virüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA İÇİN 'MEMLEKET' İZNİ

En çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Gençlerimiz de hassasiyet gösterdi. 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üstü büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulu önerisi doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan, 1 ay dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bununla ilgili duyuru da İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olacak. Daha kontrollü, daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için yaklaşım söz konusu olacak.

İkinci dalga riski şu dönemde düşünmüyoruz.

Restoranların nasıl açılması gerektiği, oturma düzeni dahil planlaması yapıldı, rehber hazırlandı.


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