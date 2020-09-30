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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 19:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, koronavirüs salgınındaki ölüm sayılarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Koca, "Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılıyor. Bulaşıcı hastalığın sadece koronavirüs olduğunu sanıyorsa yanılıyor" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.

Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü. Her şeyden önce kelimeleri yerli yerinde kullanmak gerekir. Salgınla birlikte hayatımıza giren bazı kelimeler oldu. Artık dalgalardan peak'lerden değil, tedavilerden bahsediyoruz. Her vaka hasta değildir. Pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve çoğunluğu bu kişiler oluşturuyor. Bunların salgın açısından önemi bulaştırıcı olmalıdır. Eğer tespit edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Bu gruptakilerin salgın açısından artık birinci derece önemi yoktur.

Her gün açıklanan ve üzerinde durduğumuz yeni hasta sayısı, asıl dikkat konusu olmalıdır. Test sonucu pozitif çıkanların her biri vakadır. Hastanede tedavi altına aldıklarımızı ayrıca hastanede yatan olarak kayıt altına alıyoruz.

Vaka ile hasta kelimesi farklıdır.

Salgının 6. ayında öne geçen sağlık sistemin kendisidir.

ÖLÜM SAYILARINDAKİ İDDİALARA YANIT

Ölüm sayısıyla ilgili iddialar var. Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanlar nereden dayanak alıyor?

Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılıyor. Bu belgede önemli olan 2 yerdir. Biri ölüm şekli diğeri ise ölüm nedenidir. Hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar bu yıl 10'da 1'nin ölümün bulaşıcı hastalık şeklinde olduğunu göstermektedir. Buradan Kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalığın sadece koronavirüs olduğunu sanıyorsa yanılıyor. Defin sonrası alınan kesin ölüm raporunda hastanın onaylanmış ölüm nedeni bu hanede yer almaktadır. Vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddialar bazı Belediyelerin açıklamalarına dayanıyor. Belediyelerin e-devlet veri tabanında yer alan mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayısı yer alır. Defin raporu ise kişilerin öldüğü ilde verilir.

"BİRİNİN ÖLÜMÜNÜ SAKLAMAYA İMKAN YOKTUR"

Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen, kendi itibarını zedeler. Birinin ölümünü saklamaya imkan yoktur.

Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı.

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