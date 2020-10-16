Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Kovid-19 vakaları) Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar.

"KORONAVİRÜS GRİP YÜZÜNDEN YAYILIRSA SALGINLA BAŞ ETMEK ZORLAŞACAKTIR"

Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz.

Tüm ülkelerde son 24 saatte tespit edilip bildirilen vaka sayısı 429 bin.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK RİSK"

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli ve Kahramanmaraş'taki artış Türkiye için bir risk.

Erzurum'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 42. Erzurum Türkiye ortalamasının oldukça altında kalıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

