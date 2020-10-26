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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak İstanbul'da düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye toplamının yüzde 40'ına ulaştı. İstanbul'un 28 ilçesinde vaka artış oranı yüzde 50'nin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir.

Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

"TOPLU TAŞIMADA EK SEFERLER GÜNDEME GELDİ"

Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz.

Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞTAN DAHA GÜÇLÜ BİR UYARI DÜŞÜNEMİYORUZ"

Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.

Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz.

"DIŞARI ÇIKMA MECBURİYETİ OLMAYANLAR EVDE ZAMAN GEÇİRSİN"

Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin.

Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.

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