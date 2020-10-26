Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir.

(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı.

"TOPLU TAŞIMADA EK SEFERLER GÜNDEME GELDİ"

Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz.

Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞTAN DAHA GÜÇLÜ BİR UYARI DÜŞÜNEMİYORUZ"

Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.

Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz.

"DIŞARI ÇIKMA MECBURİYETİ OLMAYANLAR EVDE ZAMAN GEÇİRSİN"

Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin.

Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.

