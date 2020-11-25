Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.
Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu.
Tüm hastaları ve şüphelileri kontrol ettik. Bu veri tabanımızı HES koduyla kurumlarımızın kullanımına açarak kendi önlemlerini almasını sağladık.
Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşadık.
Temmuz'dan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için, veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Hasta kavramını kullanmayı tercih ettik ve birçok eleştiriye maruz kaldık. Verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık.
Testi pozitif olanları HES kodu üzerinden sorgulamak mümkün. Açık test politakasına geçtik.
Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.
İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Salgında yüzde 50'nin üstünde artış olan 15 ilimiz var.
Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.
İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere ulaşmış durumda.
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