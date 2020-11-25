Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.

Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu.

Tüm hastaları ve şüphelileri kontrol ettik. Bu veri tabanımızı HES koduyla kurumlarımızın kullanımına açarak kendi önlemlerini almasını sağladık.

Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşadık.

VAKA - HASTA AYRIMI

Temmuz'dan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için, veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Hasta kavramını kullanmayı tercih ettik ve birçok eleştiriye maruz kaldık. Verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık.