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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

25.11.2020 19:48 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Açık test politakasına geçtik. Vakalar da veri tablosunda yer alacak" dedi. Bakan Koca, "İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı.

Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu.

Tüm hastaları ve şüphelileri kontrol ettik. Bu veri tabanımızı HES koduyla kurumlarımızın kullanımına açarak kendi önlemlerini almasını sağladık.

Kurban Bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşadık.

VAKA - HASTA AYRIMI

Temmuz'dan sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için, veri tablomuzda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Hasta kavramını kullanmayı tercih ettik ve birçok eleştiriye maruz kaldık. Verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık.

Testi pozitif olanları HES kodu üzerinden sorgulamak mümkün. Açık test politakasına geçtik.

"SEMPTOM GÖSTERMETEN POZİTİF VAKALARI DA TABLODA VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.

"4 İLDE SALGIN 3. ZİRVEDE"

İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Salgında yüzde 50'nin üstünde artış olan 15 ilimiz var.

"DAHA AĞIR KISITLAMALARIN YAPILMASI KAÇINILMAZ"

Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.

BAKAN KOCA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI AÇIKLADI

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere ulaşmış durumda.

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