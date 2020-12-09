Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

2020'nin son 20 günün girmek üzereyiz. Tüm dünyayı saran virüs hayallerimizi ertelememize sebep oldu, planlarımızı değiştirdi. Bir yıl boyunca tüm dünyanın ortak gündemi pandemi oldu.

Hepimizin hayatını değiştirdi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı dünyada 69 milyonu buldu. 1 buçuk milyonu aşkın insan Kovid-19 nedeniyle hayatını yitirdi.

Pandemi mücadelesinin başından itibaren Bilim Kurulumuz yol gösterici olarak önemli katkı sağlamıştır. Bilim Kurulumuzu yeni bilimsel çalışmaları, gelişen yeni durumları sürekli olarak değerlendirmektedir.

"POZİTİF VAKA SAYISI 1,5 MİLYONU AŞTI"

Bugün itibariyle toplan yapılan test sayısı 20 milyonu buldu, pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı.

Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.

Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.

"6 İLDE VAKA SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Bu durum karşısında daha sıkı tedbirler kaçınılmaz olmuştur. Bu ay başında başlayan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. Henüz daha ilk günlerdeyiz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

