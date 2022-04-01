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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli

01.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık raporlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sağlık raporu' açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yağan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

"YIL SONUNA KADAR GEÇERLİDİR"

"Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.

Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür.”

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