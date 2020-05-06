Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'İlk dönem tamamlandı' dedi ve ikinci dönemin adını açıkladı

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar: Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti. Gururla söylüyorum; Türkiye koronavirüs mücadelesinde ilk dönemi tamamladı. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Artık salgın döneminde güncel politika ve değişikliklere gidebiliriz. Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. Altını çizerek söylüyorum ki koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminin ilk günlerindeyiz. Tedbir çok önemli. Eviniz virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Özgür ama kontrollü olacağız. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. "KORONAVİRÜS TEHDİDİ ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL" Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür. Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür.

Türkiye'de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Mayıs ayına kıyasla Haziran ayına ilişkin öngörülerimiz daha da somuttur. Risk varlığını daha uzun süre devam ettirecek. Koronavirüs olayı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren ilk olaydır. VİRÜSLE MÜCADELEDE İKİNCİ DÖNEMİN ADI 'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT' Salgınla mücadelede birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Koronavirüsle mücadelede ikinci dönemde hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak, hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeye yararlı buluyoruz. İsim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması ilk günde 5 milyon 600 bin kullanıcıya ulaştı. Bugün itibariyle anlık kullanıcı sayısı 1 milyonu aşmıştır. "TEST KAPASİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ" Sağlık ordusu olarak bu süreçte test kapasitesini arttıracağız. Her yeni vakada filyasyon sürecini uygulayacağız. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Bütün ekibimizle eskisinden daha dikkatli olacağız. Hedefimiz yeni vaka ve vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo.

SORU-CEVAP MASKE SATIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5'li paketi ücretsiz olarak verme uygulamamız vardı. Şu ana kadar dağıtılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak. Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak. TFF'NİN LİGLERİN BAŞLAMASI KARARI: SORUMLULUK FEDERASYONUNDUR Bilim Kurulu'nda görüşülen TFF kararıyla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı bugün. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun olduğunun altını çizmiştim. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim. Biz şu dönemde federasyonun bir sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Kendilerinin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Özgür kendi iradeleriyle federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur.