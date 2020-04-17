Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden bu virüs, 38 gündür ülkemizde. Hazır mücadele yoluna girmişken, tedbirleri daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize getirmeyin. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır.

Vaka sayımızdaki artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. İlerleyen günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 23 NİSAN İLE BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

23 Nisan Perşembe ve Cuma gününün de hafta sonuna eklenip sokağa çıkma yasağı uygulanması bugün gündeme gelmedi, haftaya gündeme gelebilir.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNU YOK"

Testi daha sonra pozitif çıkanlar varsa ilave ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ile ilgili hiçbir sorunu yok. Sorun olduğunu söyleyenler direktörün açıklamasına baksınlar. Bizim ölüm oranlarını, ölüm rakamlarımızı ne kadar şeffaf yaptığımızı belirten açıklamaları da oldu. Dünya Sağlık Örgütü PCR testinin yapılamadığı ülkeler için olabilecek bir kod, PCR testi yapan ülkelere ikinci bir kod veriyor. Bu anlamda hiçbir sorun yok. DSÖ bizim yaptığımız çalışmaları, bildirimleri takdirle anıyor. Biz hekimlerimize, sağlık ordumuza güvenelim. Ölüm sayılarımızdaki düşüş tedavideki farklı yaklaşımı, yoğun bakımdaki pratik uygulamız, sağlık çalışanlarımızın bu noktada farklı olduğuna inanalım. Bunu da dünyaya yayınlarla göstermek istiyoruz.

"YENİ BİR DALGAYA İZİN VERMEMELİYİZ"

Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Dünyadaki örneklere göre devamındaki 2-3 hafta içinde düşeceğini görüyoruz. Yeni bir dalgaya izin vermemeliyiz.

