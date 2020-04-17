HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Koronavirüsten son 24 saatte 126 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1769'a yükseldi. Bakan Koca, vaka artış hızında bir plato dönemine girileceğini ve devamında 2-3 hafta içinde düşüş olacağını söyledi. Koca, 23 Nisan'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birleştirileceği iddialarına ilişkin "Haftaya gündeme gelebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden bu virüs, 38 gündür ülkemizde. Hazır mücadele yoluna girmişken, tedbirleri daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize getirmeyin. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır.

Salgın hastalıklarda ilk amaç, hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Filyasyon, ilk vakadan beri yürüttüğümüz bir uygulama.

Filyasyon oranımız yüzde 97,5'a ulaştı. Özellikle temaslıları ulaşma oranı ve süreleri yakından izlenmektedir.

Erken tedaviye başlamanın bir başka avantajı ise hastalığın zatürreye dönüşmesindeki hızın değişmesidir.

Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını yasakladık, sonra gençlerimize bu kısıtlamayı getirdik. Bu kısıtlamadan sonra ileri yaşta pozitif vaka sayımızda belirgin oranda azalma görüldü. Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.

Vaka sayımızdaki artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. İlerleyen günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.

tablo

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

tablo2

tablo3

Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 23 NİSAN İLE BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

23 Nisan Perşembe ve Cuma gününün de hafta sonuna eklenip sokağa çıkma yasağı uygulanması bugün gündeme gelmedi, haftaya gündeme gelebilir.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUNU YOK"

Testi daha sonra pozitif çıkanlar varsa ilave ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ile ilgili hiçbir sorunu yok. Sorun olduğunu söyleyenler direktörün açıklamasına baksınlar. Bizim ölüm oranlarını, ölüm rakamlarımızı ne kadar şeffaf yaptığımızı belirten açıklamaları da oldu. Dünya Sağlık Örgütü PCR testinin yapılamadığı ülkeler için olabilecek bir kod, PCR testi yapan ülkelere ikinci bir kod veriyor. Bu anlamda hiçbir sorun yok. DSÖ bizim yaptığımız çalışmaları, bildirimleri takdirle anıyor. Biz hekimlerimize, sağlık ordumuza güvenelim. Ölüm sayılarımızdaki düşüş tedavideki farklı yaklaşımı, yoğun bakımdaki pratik uygulamız, sağlık çalışanlarımızın bu noktada farklı olduğuna inanalım. Bunu da dünyaya yayınlarla göstermek istiyoruz.

"YENİ BİR DALGAYA İZİN VERMEMELİYİZ"

Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato döneminin olacağını biliyoruz. Dünyadaki örneklere göre devamındaki 2-3 hafta içinde düşeceğini görüyoruz. Yeni bir dalgaya izin vermemeliyiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
İmmün plazma tedavisiyle iyileşti: Yeniden doğmuş gibi hissediyorumİmmün plazma tedavisiyle iyileşti: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fahrettin Koca koronavirüs Son dakika koronavirüsle mücadele koronavirüs son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
İşte Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası!

İşte Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Bakan Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Filyasyon ne demek? Bakan Koca, filyasyon oranının %97,5'a ulaştığını açıkladı!

Filyasyon ne demek?

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İmmün plazma tedavisiyle iyileşti: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.