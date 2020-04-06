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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 19:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 75 kişi daha hayatını kaybetti. Son açıklanan tabloyla Türkiye'de toplam can kaybı 649'a vaka sayısı ise 30 bin 217 oldu. Bakan Koca paylaşımında, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

Ayrıntılar geliyor...

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