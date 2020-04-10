Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı bini aştı

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözler de olsun istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu an itibarıyla 1 milyon 61 bin 635'dir.

Türkiye salgınla mücadelede hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. Ülkemiz, virüsün kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019'dan beri sağlık sorunu olarak algılamıştır. Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız uzun nöbetler tutuyor. Birçoğu tanı koymuş yada şüpheli vakalarla çalışıyor. 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.

Türkiye'nin bütün illeri, ilçeleri ve köyleri koronavirüs gerçeğiyle yüzleşmek zorunda. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın aramızdan yeni kişilere bulaşmış olmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız andan itibaren özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler, bu talepler sadece bana ait değil sahada büyük mücadele veren sağlık personelimizin de talepleridir.

Nisan ayındayız. Güneşin cazibesi sizi dışarıya davet edecek. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Büyük bahara daha var, evde kalalım.