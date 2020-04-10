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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı bini aştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı bini aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 19:12 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koronavirüsten 98 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1006'ya yükseldi. Bakan Koca, "İstanbul'daki yoğun bakım yataklarının dolum oranları yüzde 59.5" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı bini aştı

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözler de olsun istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu an itibarıyla 1 milyon 61 bin 635'dir.

Türkiye salgınla mücadelede hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. Ülkemiz, virüsün kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019'dan beri sağlık sorunu olarak algılamıştır. Hekimlerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız uzun nöbetler tutuyor. Birçoğu tanı koymuş yada şüpheli vakalarla çalışıyor. 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.

Türkiye'nin bütün illeri, ilçeleri ve köyleri koronavirüs gerçeğiyle yüzleşmek zorunda. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın aramızdan yeni kişilere bulaşmış olmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız andan itibaren özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler, bu talepler sadece bana ait değil sahada büyük mücadele veren sağlık personelimizin de talepleridir.

Nisan ayındayız. Güneşin cazibesi sizi dışarıya davet edecek. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Büyük bahara daha var, evde kalalım.

Saygıdeğer vekillerimiz, sağlık camiası olarak uzun yıllardır bir sorunumuz var. Hekimlerimizin, diğer tüm personelimizin uğradığı şiddet haber oldu. Yasalar her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldı. Değerli vekillerimizden sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını istiyoruz.

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TOPLAM CAN KAYBI 1006'YA ULAŞTI

Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla birlikte toplam vefat sayımız 1006 oldu. İyileşen 281 vatandaşımız oldu.

"VAKALARI DAHA ERKEN TESPİT EDİYORUZ"

Test sayımız dün itibarıyla 30 bine yaklaşmıştı. Önümüzdeki hafta sayı için belirlediğimiz hedefti, hedefimizi aşmış olduk. Daha da yüksek sayılara ulaşacağız. Vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık.

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VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZ HERHANGİ BİR ECZANEYE GİDEREK 5 ADET MASKESİNİ ALABİLECEK"

Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibi bunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kullandığımız ilaçların faydasından her geçen gün emin olduğumuzu söyleyebilirim, yoğun bakımdaki hastalarımızın her geçen gün azaldığını gösteren tablo. Türkiye'de ölüm sayısı yüzde 2.15'dir. Bu sonucun erken tanı ve tedavide uygulanan yöntemden kaynaklandığını düşünüyoruz.

Hepimiz birbirimizin eli, ayağı, gözü, kalbiyiz. Kendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. Toplumumuzda çok yüksek bir duyarlılık var teşekkür ediyorum. Millet, devlet elbirliği ile biz bu koronayı kesinlikle yeneceğiz.

İSTANBUL'DAKİ YOĞUN BAKIM YATAKLARININ DURUMU

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Şuan herhangi bir sorun yok. Türkiye'deki yatak doluluk oranımız ise yüzde 36,3.

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI"

Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Biz bu dönemde hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz.

İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli.

"İSRAİL'E YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"

İsrail'den bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Daha çok koruyucu malzeme merkezli. Bu konuda da yardım etmek istiyoruz. İngiltere'ye bugün koruyucu malzeme ağırlıklı hibe şeklinde gönderildi. 40'dan fazla ülkeye de gönderdik.

"İYİLEŞTİKTEN SONRA TEKRAR POZİTİF OLAN VAKA OLMADI"

İyileştikten sonra tekrar pozitif olan vaka olmadı ama kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz. Tabii ki Gazze'ye, Filistinli kardeşimize yardım ediliyor olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

E-Devlet üzerinden 3 buçuk milyon maske dağıtıldı. Maske dağıtımı 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yapılmayacak.

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Fahrettin Koca Son dakika

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