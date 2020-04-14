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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 18:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 403 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 70 test yapılırken, 4 bin 62 yeni vaka tanısı konuldu, 842 kişi iyileşti.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şu anki veriler Türkiye'nin salgını en az hasarla atlatacağını gösteriyor.

Türkiye'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış sayısı düşüşe geçti.

YAYILMA HIZINI KONTROL ALTINA ALDIK, BU FİLYASYONLA OLDU

Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu.

Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin yaranmasının adıdır.

Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık.

Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor.

Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap getiriyor. Biz nokta atışı yapıyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu. Dünyanın büyük çoğunluğu ise filyasyon yerine tanı ve şikayetle başvuru yolunu izliyor.

Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama beşinci haftada gerçekleşti. Türkiye, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir.

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FİLYASYON EKİPLERİMİZCE 251 BİN KİŞİNİN TAKİBİ YAPILIYOR

Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Yüzde 95.8'ine ulaştık. Takibi yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur.

Her doğrulanmış vakaya ortalama 4 buçuk kişi düşüyor.

Filyasyon ekibi biri doktor biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor.

Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar.

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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1403'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi.

tablo

Türkiye’nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyada vaka sayısının artışıyla birlikte cihaza bağlanan hasta sayısının azalışı söz konusu değil. Türkiye’de ise ,vaka artış hızı düşmekle birlikte, vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe hastasında bir stabilleşme görüyoruz.

Plazma tedavisiyle tedavi edeceğimiz hasta sayısı artmış olacak.

"PİK NOKTASINI ÖNÜMÜZDEKİ 1-2 HAFTA İÇİNDE YAKALAYABİLİRİZ"

Pik noktasını önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayabileceğimizi düşünüyorum.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı filyasyon

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