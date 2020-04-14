Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 1403'e yükseldi

Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap getiriyor. Biz nokta atışı yapıyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu. Dünyanın büyük çoğunluğu ise filyasyon yerine tanı ve şikayetle başvuru yolunu izliyor.

Pozitif tanı konan hastaların her birinin temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık. Test neden herkese yapılmıyor şeklinde sorular oluyor.

Biz filasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık.

Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin yaranmasının adıdır.

Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu.

YAYILMA HIZINI KONTROL ALTINA ALDIK, BU FİLYASYONLA OLDU

Türkiye'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış sayısı düşüşe geçti.

Şu anki veriler Türkiye'nin salgını en az hasarla atlatacağını gösteriyor.

FİLYASYON EKİPLERİMİZCE 251 BİN KİŞİNİN TAKİBİ YAPILIYOR

Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir. Yüzde 95.8'ine ulaştık. Takibi yapılan 251 bin 28 kişi olmuştur.

Her doğrulanmış vakaya ortalama 4 buçuk kişi düşüyor.

Filyasyon ekibi biri doktor biri sağlık personeli biri yardımcı personelden oluşuyor.

Her yeni vakada hastanın yakınlarını 2 gün 2 gecede taramaktadırlar.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1403'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi.

Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yEVglrQTcZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Türkiye’nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyada vaka sayısının artışıyla birlikte cihaza bağlanan hasta sayısının azalışı söz konusu değil. Türkiye’de ise ,vaka artış hızı düşmekle birlikte, vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe hastasında bir stabilleşme görüyoruz.

Plazma tedavisiyle tedavi edeceğimiz hasta sayısı artmış olacak.

"PİK NOKTASINI ÖNÜMÜZDEKİ 1-2 HAFTA İÇİNDE YAKALAYABİLİRİZ"

Pik noktasını önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayabileceğimizi düşünüyorum.

