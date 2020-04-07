Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsten 76 kişi daha hayatını kaybetti

Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklerlere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. Test sayısı arttıkça doğal olarak vaka sayımız artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısı artış arasındaki ilişki tarama konusundaki başarıdan kaynaklanmaktadır.

Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu. Toplum olarak nelerden kaçınması gerektiğine dair tekliflerde bulunacak. Dünyada bir ilk olacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde olacak.

Yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. 31 büyükşehrimizin bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. 20 yaş altı ile 60 yaş üstünün evde kalması konusunda kesin talebimiz var. Tedbirleri noktasal olarak uyguluyoruz.

Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.

KORONAVİRÜSTEN 76 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bugünkü test sayımız 20023. Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugünkü vefat sayımız 76. Bugünkü iyileşen hasta sayımız 256.

Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla.

Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IO8q3nstOK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2020

Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. Sağlık sistemimiz gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Gerekli olduğunda her hastaya, hastanede tedavi ve yoğun bakım hizmeti verecek altyapımız var. Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç; izolasyon, sosyal mesafe kuralıdır.

Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.

"VİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARDILAR"

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.

İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık.