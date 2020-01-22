Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli (Corona) virüse' ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Koca, Çin'de görülen ve dünyaya yayılan 'gizemli (Corona) virüs' ile ilgili olarak Türkiye'de herhangi bir vakanın görülmediğini açıklarken gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ GRİP VAKALARI

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

ÇİN'DEN YAYILAN 'GİZEMLİ (CORONA) VİRÜSE' İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu virüsün dün 295 insanda tespit edildiğini biliyoruz. Bizde şu an herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

'TRANS YAĞLARIN YASAKLANMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'

Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. (Trans yağla ilgili düzenleme) Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir."