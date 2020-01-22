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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli (Corona) virüse' ilişkin açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli (Corona) virüse' ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den yayılan 'gizemli (Corona) virüse' ilişkin olarak "Bizde şu an herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum." diye konuştu. Koca, trans yağlarla ilgili olarak, 'Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Koca, Çin'de görülen ve dünyaya yayılan 'gizemli (Corona) virüs' ile ilgili olarak Türkiye'de herhangi bir vakanın görülmediğini açıklarken gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

TÜRKİYE'DEKİ GRİP VAKALARI

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

"Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

ÇİN'DEN YAYILAN 'GİZEMLİ (CORONA) VİRÜSE' İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu virüsün dün 295 insanda tespit edildiğini biliyoruz. Bizde şu an herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

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'TRANS YAĞLARIN YASAKLANMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'

Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var. (Trans yağla ilgili düzenleme) Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu yıl içerisinde yasaklanabilir."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip corona virüsü Trans yağ

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
yalan konuşuyor biz ilac bulup satamıyoruz. eczanemizde parol bile yok
gardaş sizin orası neresi Allah adına söyle ben buradan göndereyim ne lazımsa biz satacak adam bulamıyoruz
hadi be ordan istanbul yıkılıyor herkes girip ailem dahil bütün bina hasta etrafımdakiler hasta calışanlarım hasta
Yalaaaannnn
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