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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin olarak "Bizde şuan herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

TÜRKİYE'DEKİ GİRİP VAKALARI

Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

ÇİN'DEN YAYILAN 'GİZEMLİ VİRÜSE' İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu virüsün dün 295 insanda tespit edildiğini biliyoruz. Bizde şuan herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hadi be ordan istanbul yıkılıyor herkes girip ailem dahil bütün bina hasta etrafımdakiler hasta calışanlarım hasta
yalan konuşuyor biz ilac bulup satamıyoruz. eczanemizde parol bile yok
gardaş sizin orası neresi Allah adına söyle ben buradan göndereyim ne lazımsa biz satacak adam bulamıyoruz
Yalaaaannnn
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