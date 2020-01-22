Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

TÜRKİYE'DEKİ GİRİP VAKALARI



Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim.

ÇİN'DEN YAYILAN 'GİZEMLİ VİRÜSE' İLİŞKİN AÇIKLAMA



Bu virüsün dün 295 insanda tespit edildiğini biliyoruz. Bizde şuan herhangi bir hastanın, riskli bir hastanın olmadığını belirtmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak.