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Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması: Can kaybı 92'ye, vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 19:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayısı toplam 5 bin 698 ,can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması: Can kaybı 92'ye, vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugünlerde bütün dikkatler korona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.

Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

"ÇALIŞMA ŞARTLARI, ÇALIŞMA GÜNLERİ, TATİLLER DÜZENE KONMALIDIR"

Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli süreliğini belli sınırlar içinde önerdiği bir hayat tarzıdır.

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"TOPLAM CAN KAYBIMIZ 92 OLDU"

Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.

SORU CEVAP

Bilim Kurulunun önerini konuşmamda ifade etmiştim, sayın Cumhurbaşkanımıza arzedildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri olacak. Benim detay vermem doğru olmaz. Kısıtlamalara yönelik olduğunu ifade etmiştim.

Biz bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Bazı illerimizde fazla olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Bilim Kurulunun önerileri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da değerlendirme sonrası gerekli açıklamayı yapar.

Sağlık personelimizin, çalışanlarımızın özellikle çok riskli olan hekimlerimizin ve personelimizin bu dönemde Covit-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarının da şu an söylememin doğru olmadığını, özellikle personelimizi korumak anlamında her türlü tedbiri almak noktasında gayret içindeyiz. Maske konusunda gayret içindeyiz. N95 dediğimiz maskelerin kullandığı maske. 3 milyon 610 bin maske dağıtıldı. Biz sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını karşılama noktasında hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz. Bu dönemde tedavileri için de hassasiyet gösteriyoruz. Sağlık personelimiz çok özverili gayret içerisinde. Bütün kuruluşlarda izinler iptal edildi, sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal etmemiş olduk. Hassasiyetle ve personelimizi, çalışanımızı, hekimlerimizi korumak noktasında bir gayret içerisindeyiz. Sayılarını şimdilik vermiyorum.

Biz virüsü yeni tanıyoruz. Virüsün ülkemizdeki seyrini de izlemiş oluyoruz. Alınabilecek tedbirleri dinamik bir yapıyla erken dönemde aksiyon alma çabası içindeyiz. Bu gelişime göre daha fazla vakanın görüldüğü bölge veya iller varsa yapılması gereken önerileri sunmuş oluyoruz. Bu anlamda detay vermem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmesini yapar uygun görürse kamuoyuyla paylaşmış olurlar. İl il vakaları açıklamadık. Bir bölgenin enfeksiyonu, salgını taşıdığı, bazı illerin taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeden geçişlerin daha fazla olmasının sebep olacağını düşünerek açıklamadık. Hangi bölgede hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz.

Umrede olan 362 kişiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. O çalışmanın durumuna göre sizlere açıklamış oluruz.

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