Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı tedirgin eden ve her geçen gün yayılan koronavirüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Koca ayrıca, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında da bilgi verdi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olmak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.

Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz. Her biri tek kişilik odada kalacak 3 günde bir numune alınacak.

Çin’den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Daha önce gelme talebi olan 6 kişi ise kendi istekleriyle gelmekten vazgeçti.

