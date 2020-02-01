HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Koca "Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olmak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti." dedi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı tedirgin eden ve her geçen gün yayılan koronavirüs salgını hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Koca ayrıca, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında da bilgi verdi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı, herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olmak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.

Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz. Her biri tek kişilik odada kalacak 3 günde bir numune alınacak.

Çin’den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Daha önce gelme talebi olan 6 kişi ise kendi istekleriyle gelmekten vazgeçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerekElazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Aptallar 14gun karantinaya tutmanız lazım anlamanız için
Dostum haberi tam okursan 14 gün karantina altına alınacaklar diye yazıyor...
Yolcularda şuana kadar erken bir belirti görülmediği için bu açıklamayı yapmış ayrıca burada 14 günlük süreç başlayacakmış Önemli olan bir olumsuz durum yaşanmaması
tek devlet tek bayrak tek vatan
Umarım 2 hafta sonra hastalanan olmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Depremde hasar olan okullarla ilgili flaş karar

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Evine yaralı gelip eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.