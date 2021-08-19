Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." dedi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Vaka sayısının en çok yükseldiği illeri de sıralayan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz." dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz. pic.twitter.com/3rTefY2tLX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021



