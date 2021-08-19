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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

19.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı ve en çok artış yaşanan 5 ili duyurdu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım." dedi.

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EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Vaka sayısının en çok yükseldiği illeri de sıralayan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu illere kısıtlama getir ozaman
Ordunun aşılama oranı 76 mavi kategoride vaka sayısı 241 bunun mantıklı bi aciklaması varmı
aksaray en çok afganın oldugu yerlerden biri

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