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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

23.02.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.

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