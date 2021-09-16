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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

16.09.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka haritasını ve en çok artış yaşanan 10 ili açıkladı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca ayrıca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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