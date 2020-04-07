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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsten 76 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsten 76 kişi daha hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 19:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e yükseldiğini bildirdi. Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a yükseldi. Bakan Koca, taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582 olduğunu bildirdi.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. 31 büyükşehrimizin bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. 20 yaş altı ile 60 yaş üstünün evde kalması konusunda kesin talebimiz var. Tedbirleri noktasal olarak uyguluyoruz.

83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon konusunu hayat tarzına getirmesi gerekmektedir. Hepimizi eşit derece ilgilendiren virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor.

Kısıltlamalara uyulması salgının kaderini belirleyecek.

"TOPLUM BİLİMLERİ KURULU OLUŞTURDUK"

Mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda.

Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu. Toplum olarak nelerden kaçınması gerektiğine dair tekliflerde bulunacak. Dünyada bir ilk olacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde olacak.

"YAŞ BİR GÜVENCE OLARAK ALGILANMAMALI, DEĞİLDİR"

Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklerlere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. Test sayısı arttıkça doğal olarak vaka sayımız artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısı artış arasındaki ilişki tarama konusundaki başarıdan kaynaklanmaktadır.

Her yaşta, olağanüstü bir hızla bulaşabilen virüsle karşı karşıyayız. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi çıkabiliyor.

KORONAVİRÜSTEN 76 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bugünkü test sayımız 20023. Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugünkü vefat sayımız 76. Bugünkü iyileşen hasta sayımız 256.

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Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla.

Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. Sağlık sistemimiz gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Gerekli olduğunda her hastaya, hastanede tedavi ve yoğun bakım hizmeti verecek altyapımız var. Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç; izolasyon, sosyal mesafe kuralıdır.

Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.

"VİRÜSÜ İZOLE ETMEYİ BAŞARDILAR"

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.

İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık.

"VAKALAR DİJİTAL ORTAMDA TAKİP EDİLECEK"

Vakalarımız temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların izole olmalarını evde takibini dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Operatör ve BTK işbirliğiyle olan bir tablo. Bir iki gün içinde devreye girmiş olacak.

"YENİ BİR ATAMA SÜRECİ BAŞLATTIK"

(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak.

"ÖZEL HASTANELER DE ÜCRET ALAMAZ"

Özel hastaneler yoğun bakım tedavisi için ücret alamaz, alırsa gereği yapılır.

'MASKE' AÇIKLAMASI

İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak.

Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip dışarı çıkmayalım. Maske, zorunlu dışarı çıkma durumu söz konusuysa olmalı. Esas hedef, evde kendimizi izole etmek olmalı. Temas etmemeliyiz, mesafeyi korumalıyız.

"PARAYLA MASKE SATIŞI OLMAYACAK"

Eczanelerde maske satışı yapılamaz. Ücretsiz vermek istiyorlarsa verebilirler.

Sentetik olmayan pamuklu bezden kendi maskenizi yapabilirsiniz.

Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz.

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