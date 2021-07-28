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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı! İşte son durum

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı! İşte son durum

28.07.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıkladı ve "Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." mesajını verdi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa oranla vaka haritasını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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