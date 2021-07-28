Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka haritasını açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nüfusa oranla vaka haritasını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
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