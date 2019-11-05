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Son dakika! Sağlık Bakanı’ndan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili yaptığı açıkalamada "Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar" dedi.

Son dakika! Sağlık Bakanı’ndan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

‘Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler’diyen Koca, ‘Hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu’ dedi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul’da müracaatlar oldu. İstanbul’da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular.

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