Son dakika! Sağlık Bakanı’ndan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama

‘Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler’diyen Koca, ‘Hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu’ dedi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler. Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul Edirne Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul’da müracaatlar oldu. İstanbul’da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular.



