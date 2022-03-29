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Son dakika: ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı'ına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

29.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Son dakika: ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı'ına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı’na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Gelişmeyi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sonuçları aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr/

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı
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