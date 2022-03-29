Son dakika: ÖSYM duyurdu: Sağlık Bakanlığı'ına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı’na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Gelişmeyi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 15-22 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
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