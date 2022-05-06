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  4. SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ameliyat öncesi PCR testi kalktı

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ameliyat öncesi PCR testi kalktı

06.05.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı alınan kararı resmi yazıyla duyurdu.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı duyurdu! Ameliyat öncesi PCR testi kalktı

Son dakika: Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA DUYURDU

NTV'de yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

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Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

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