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  4. Son dakika: Sağlık bakanlığı duyurdu! COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Son dakika: Sağlık bakanlığı duyurdu! COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Sağlık bakanlığı duyurdu! COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir adım daha geldi. Bakanlık, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.”

Kaynak: İHA

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