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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

16.08.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşısına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kararlar geldi. Açıklanan karara göre, 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Yurt dışına çıkışta 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni karar alan Sağlık Bakanlığı, aşıda yaş sınırını 15'e indirdi. Haber Global'in duyurduğu gelişmeye göre 12 yaş üzerindeki gençlerde de kronik hastalığı olanlar aşı hakkı kazandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ AŞI KARARLARI: İŞTE YENİ YAŞ SINIR

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları şu şekilde:

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

  • PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

    1. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

SINOVAC YAPTIRANLARA 4. HAK VERİLDİ

Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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