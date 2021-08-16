Son Dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüste yaş sınırı 15'e çekildi

Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni karar alan Sağlık Bakanlığı, aşıda yaş sınırını 15'e indirdi. Haber Global'in duyurduğu gelişmeye göre 12 yaş üzerindeki gençlerde de kronik hastalığı olanlar aşı hakkı kazandı.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları şu şekilde:
-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
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