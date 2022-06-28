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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı! İşte 13-19 Haziran koronavirüs rakamları

28.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 19 kişi ise hayatını kaybetti. Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı! İşte 13-19 Haziran koronavirüs rakamları

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

Haziranın ilk yarısında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayılarında, bu hafta yaklaşık yüzde 50 artış hesaplandı.

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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 96 bin 696'ya yükselirken, 99 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 818 bin 598 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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