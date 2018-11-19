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Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin, kumu kurum ve kuruluşlardaki sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan 32 kişinin, itirafçı beyanları ve teknik takip sonucu örgütle bağlantıları tespit edildi.

Büyük bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için, Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 18'i yakalanırken, 14 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyonlar sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı FETÖ operasyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gerçek bir FETO operasyonu yapılsa AKP nın yüzde 75 ceza evinde olurdu... T. KARAMOLLAOĞLU ey akp gönül vermiş kardesim bu TÜRK düşmanı PAPA dostu hırsız cetesini tani senin uzerinden milyon dolarları götüren zihniyeti tani sen işsiz gezerken bunlarin milyon dolarları götürdüğünü gör
İşinize gelmeyen herkesi fetocu ilan edip atın içeri ülkede adalet diye bişe olsa suçu bulunmayıp serbest bırakılanlar yüksek bi tazminat alsalar bakalım bu kadar kolay insan alıyorlarmı
darısı onlara bağlı çalışan il sağlık müdürlüklerine çöreklenmiş erkek bayan bir sürü it sürüsü
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