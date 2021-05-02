HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama

02.05.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye gelerek tatil yaptıkları iddialarını yalanladı. Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenlerin, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutulduğu belirtildi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor.

Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor. Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerin son 72 saat içinde yapılmış PCR testlerinin negatif olması gerekiyor.

Son Dakika: 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 22 Nisan'daki Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Hindistan varyantı" olarak bilinen Kovid-19 mutasyonuyla mücadele tedbirleri kapsamında Hindistan'dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişilerin belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduklarını açıklamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'siBinlerce kişi onu takip ediyor! İşte Türkiye'nin Heidi'si
2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Hindistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

İçişleri Bakanı Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil

İçişleri Bakanı Soylu: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil

Son hali şoke etti!"4 kg yağ kalmış, çok tehlikeli"

Son hali şoke etti!"4 kg yağ kalmış, çok tehlikeli"

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.