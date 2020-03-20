Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan bilgilendirmede, "Koronavir\u00fcs testi yapt\u0131rm\u0131\u015f vatanda\u015flar\u0131m\u0131z test sonu\u00e7lar\u0131na eNab\u0131z uygulamas\u0131ndan ula\u015fabilir." ifadesine yer verildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Vir\u00fcsl\u00fcy\u00fcm' diyen kad\u0131n\u0131 umursamay\u0131p ili\u015fkiye girdi! Bak\u0131n sonucu ne olduT\u00fcrkiye eve kapan\u0131nca havalar da de\u011fi\u015ftiMide kanamas\u0131 belirtileri nelerdir? D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131n rengine dikkat!