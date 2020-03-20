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  4. Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından ulaşabilecekleri bildirildi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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