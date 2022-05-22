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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği vakası açıklaması! 'Ülkemizde görülmemiştir'

22.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanıyor. Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görülüp görülmediği de takip ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'de 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmediği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde görülen vakaların sayısını açıklarken bir vaka haberi de ABD'de New York'tan geldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği vakası açıklaması! 'Ülkemizde görülmemiştir'

Koronavirüsün ardından dünyanın yeni kaygısı maymun çiçeği virüsü oldu. Hastalık dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada en az 12 ülkede 80'den fazla vakanın doğrulandığını bildirdi. 'Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı' sorusunun yanıtı merakla aranırken konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

"ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEMİŞTİR"

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir."

DSÖ: “12 ÜLKEDE 80’DEN FAZLA MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI DOĞRULANDI”

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmada devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80’den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı. DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.

Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre’de 1 kişide tespit edildi.

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NEW YORK'TA İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI TESPİT EDİLDİ

New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

(AA)

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