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Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

17.08.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı. Ülke genelinde 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 342 kişi ise yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı paylaştı! Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

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Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs
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