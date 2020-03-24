Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanlarının, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanacağı duyuruldu.

