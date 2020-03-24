Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 karar\u0131 ile sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n, belediyeler ve bag\u0306l\u0131 kurulus\u0327lar\u0131nca yu\u0308ru\u0308tu\u0308len toplu tas\u0327\u0131ma hizmetlerinden ve kamuya ait sosyal tesisler ile Bas\u0327kentray, Marmaray ve I\u0307zban seferlerinden \u00fccretsiz faydalanaca\u011f\u0131 duyuruldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 T\u00fcrkiye'de koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 vaka, iyile\u015fen ve \u00f6l\u00fcm istatistikleri\u0130ngilizler k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 dikkate almad\u0131: Tren istasyonlar\u0131 dolduKoronavir\u00fcs do\u011fal hayata yarad\u0131: Bal\u0131klar ve ku\u011fular geri d\u00f6nd\u00fc