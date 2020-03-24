HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 19:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanlarının, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ve kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanacağı duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları dolduİngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Çalışanları

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

LGS ve YKS ertelenecek mi? Yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

Eğitim-Bir-Sen, Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi

İngiltere’de halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.