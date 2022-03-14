Son Dakika: Sağlıkta yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarıyla ilgili 'maaş' düzenlemesini açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Sağlık çalışanlarına saldırıdan, özlük hakları ve maaş iyileştirmelerine kadar pek çok düzenlemeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarı kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin, istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerini umuyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 'MÜJDE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Salgında gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi araştırmacılarımızı tebrik ediyorum.

Ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın, dünyadaki en büyük mutluluğu bir nefes sıhhat olarak tarif etmesi boşuna değildir.

İstiyoruz ki adeta dünya hastalarını ülkemize göndersin. Gelsinler burada şifa bulsunlar. Türkiye, küresel bir sağlık merkezi olma noktasında ilerlemektedir. Salgın döneminde hastanelerimizle sağlık personelimizle insanlarımıza en iyi hizmeti verebilecek seviyede olduğumuzu ıspatladık. Bu başarının gerisinde sağlık sisteminde yaptığımız reformların payı vardır.

Elbette, sağlıkta da hala sıkıntılarımız, eksiklerimiz vardır. Hekimlerimizin işlerini çalışma ortamlarını geliştirerek hep kolaylaştırma gayreti içinde olduk. Her 3 kamu çalışanından birinin sağlık alanında görev yaptığı bir personel dağılımına sahibiz. Sağlık sektöründe gözü ve gönlü dışarı kayanlar olabilir. Kısa sürede bu isimlerin de yeniden yüzünü Türkiye'ye çevireceğinden şüphe duymuyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Hekimlerimizin beklentilerini biliyoruz. Bir süredir sağlık çalışanlarımızın beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak bir paketin hazırlıklarını yürütüyoruz.

İlk müjdemiz yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati şekilde çözecek bir düzenlemeyle ilgilidir. Sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında katoloğa dahil ediliyor.

İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Sağlık çalışanları meslekleri icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler nedeniyle ceza soruşturması açılması oluşturulacak mesleki sorumluluk kurulunun onayında olacaktır.

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.

Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınacaktır. Aylıkları tek bir bordo ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçecektir. Performans ödemeleri için ilave alınarak, ek ödemeler de artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir.

Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizedir... Bu düzenlemelerin ilmiyle, ameliyle, gayretleriyle insanlığa hizmet eden hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ayrıntılar geliyor...

