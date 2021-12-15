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Son dakika: Sahte alkolden can kayıpları artıyor

15.12.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Gaziantep'te üç Mersin'de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Sivas'ta da bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik operasyon başlatmıştı.

Son dakika: Sahte alkolden can kayıpları artıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinden sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3’ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi.

Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi.

MERSİN'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Mut ilçesinde sahte alkol nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yoğun bakıma kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi’nde yaşayan Ali E.’nin (57) evinde kendi yaptıkları alkolü içen M.S. ve M.A., kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu Her ikisinin de durumlarının kötü olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. ve M.S. Mersin’e sevk edildi.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kendi yaptıkları alkol içenlerden Ali E.’den haber alamayan yakınları evine gittiklerinde, kapının kapalı olması nedeniyle polise haber verdi. Eve giren polis ve 112 sağlık ekibi Ali E.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ali E.’nin cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Alkolden zehirlenen M.S. ve M.A.’nin Mersin’de yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mut Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'TA CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesine gönderildi.

TEDAVİSİ SÜRENLER VAR

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine yakalanan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A. (37) ile dün savcılıktan serbest kalan ve bugün yeniden gözaltına alınan İ.V.D. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32), kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

KIRIKKALE'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kırıkkale'de 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otoparkta park halindeki hafif ticari aracın koltukların üzerinde içki şişelerini fark etti.

Aracın U.K'ya (47) ait olduğu tespit eden ekipler, şüphelinin iş yeri ve ikametinde arama yaptı.

Aramada, 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın alkollü içki ve 138 alkol yapım kiti bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sahte içki
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