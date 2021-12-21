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  4. SON DAKİKA | Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

SON DAKİKA | Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

21.12.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Avcılar'da 4 çocuk annesi Dilek Havuççuoğlu sahte içkiden dolayı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini kaybeden Fikret Havuççuoğlu "Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" diye konuştu.

SON DAKİKA | Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Son günlerde Türkiye'nin birçok ilinden sahte içkiye bağlı ölümler gelmeye devam ediyor. Son 10 gün içinde 14 ilde sahte içkiden zehirlenen 57 kişi yaşamını yitirdi. 23 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da, 15 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 57 kişiden 1'i de İstanbul Avcılar'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın Dilek Havuççuoğlu'idi. Sahte içkiden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının acılı eşi Fikret Havuççuoğlu "Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım." dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Avcılar'da tekstil firmasında çalışan Dilek Havuççuoğlu evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden sahte içki aldı. Havuççuoğlu, sahte içkiyi içtikten sonra gözelerinde kararma ve vücut ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede Havuççuoğlu'nun sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan 4 çocuk annesi Havuççuoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havuççuoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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“EŞİM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ÖLDÜ"

Dilek Havuççuoğlu'nun eşi Fikret Havuççuoğlu, “Eşimi sahte alkolden kaybettim. Ben alkol kullanmam ancak eşim benden habersiz kullanıyordu. Eşim en son alkol aldığında kötü oldu. Evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden 25 liraya su şişesi içinde votka almış. Aldığı gün hemen içmiş. Eşim bana pazar günü, 'her yerim ağrıyor ve gözlerim görmüyor, ayaklarım üşüyor' dedi. Biz de hastaneye gittik. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen eşimi kaybettik. Eşim çığlık çığlığa öldü. Eşimin 25 liraya alkol aldığını bilmiyordum. Bilseydim aldırmazdım. İnsan sevdiğini göz göre göre ölüme bırakır mı?" dedi.

"AĞACI KÖKTEN KESTİLER"

"Eşim, birlikte öleceğiz diyordu" diyen Fikret Havuççuoğlu, “Eşim benim her şeyimdi, elim ayağım, kolumdu. Ağacı kökten kestiler. Eşime sahte alkolü Avcılar'da bir hastanenin yakınında bulunan tekel bayiden almış. Bu sahte alkolü satan kişiden şikayetçi oldum, yakalanmış. En ağır cezayı almasını istiyorum. Böyle insanlar sokaklarda gezmemeli" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar sahte içki
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