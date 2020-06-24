Son dakika: Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc'den al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, saat 19.52'de merkez \u00fcss\u00fc Sakarya'n\u0131n Geyve il\u00e7esi Do\u011fantepe Mahallesi olan 3.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem kaydedildi.\nDeprem yerin 7.5 kilometre derinli\u011finde meydana geldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130D\u00fcn \u0130stanbul felaketi ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131! 9 il i\u00e7in sel uyar\u0131s\u0131Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 olacak m\u0131? Bakan Koca a\u00e7\u0131klad\u0131EGM Misyon Koruma S\u0131nav\u0131 ne zaman yap\u0131lacak?