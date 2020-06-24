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Son dakika: Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den alınan bilgilere göre, saat 19.52'de merkez üssü Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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