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  4. Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 11:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'TÜM İLÇERLERDE HİSSEDİLDİ'

AA muhabiri Yücel Velioğlu da CNN TÜRK yayında şu bilgileri aktardı:

"Ekipler olay yerine ulaşmak üzere. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Sakarya kent merkezinden tutun, diğer tüm ilçelerde hissedildi. Vatandaşlar bir anda sokağa fırladı."

Patlamanın olduğu fabrikadan dumanlar yükselirken ilk fotoğraflar geliyor...

SAKARYA PATLAMA

SAKRYA ADSADA

SAKRYA PATLAMA DSADA

Ayrıntılar geliyor...

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