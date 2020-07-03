Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

'TÜM İLÇERLERDE HİSSEDİLDİ'

AA muhabiri Yücel Velioğlu da CNN TÜRK yayında şu bilgileri aktardı:

"Ekipler olay yerine ulaşmak üzere. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Sakarya kent merkezinden tutun, diğer tüm ilçelerde hissedildi. Vatandaşlar bir anda sokağa fırladı."

Patlamanın olduğu fabrikadan dumanlar yükselirken ilk fotoğraflar geliyor...

Ayrıntılar geliyor...

