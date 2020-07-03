Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Flaş açıklama: İçeride 150-200 işçi vardı

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAKARYA VALİSİ: İÇERİDE 150-200 İNSANIMIZ VAR

Sakarya Valisi Kaldırım yaptığı ilk açıklamada "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: PATLAMALAR SÜRÜYOR

Hendek Belediye Başkanı, patlama sırasında fabrikada 150 işçinin çalıştığını söyledi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.