Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından neredeyse bütün il sokağa döküldü. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Gelen son bilgilere göre şu ana kadar 74 yaralı olduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada ise "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. " ifadelerini kullandı.
Bölgedeki incelemeleri sonrasında açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çevre illerimizden yardım istedik. Yangın devam ediyor. Hala patlamalar devam ediyor" dedi.
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ekiplerin halen ulaşamadığı yerler olduğunu söyledi. Babaoğlu, pandemi sürecinde satış olmadığı için fabrikanın depolarının dolu olduğunu ve sıcak hava etkisiyle patlama meydana geldiğini kaydetti. Babaoğlu, "Şu anda büyük patlama sona erdi, küçük havai fişek patlamaları oluyor" ifadelerini kullandı.
AFAD'dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.
AFAD'ın bir diğer açıklamasında ise, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye geldi.
AA muhabiri Yücel Velioğlu da CNN TÜRK yayında şu bilgileri aktardı:
"Ekipler olay yerine ulaşmak üzere. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Sakarya kent merkezinden tutun, diğer tüm ilçelerde hissedildi. Vatandaşlar bir anda sokağa fırladı."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan Havai Fişek Fabrikası’nda canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadelerini kullandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevre illerimizden yardım istedik. Patlamalar, yangın devam ediyor. Net bilgi vermemiz zor şu anda ama yaralılarımız var şu anda. Sayılar, çalışmalardan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacak" dedi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.
Aynı fabrikada 2009, 2011 ve 2014 yıllarında da patlama meydana gelmişti. Patlamalarda toplamda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı.
Patlamanın olduğu fabrikadan dumanlar yükselirken ilk fotoğraflar geliyor...