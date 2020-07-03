Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından neredeyse bütün il sokağa döküldü. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Gelen son bilgilere göre şu ana kadar 74 yaralı olduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada ise "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. " ifadelerini kullandı. BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Bölgedeki incelemeleri sonrasında açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Çevre illerimizden yardım istedik. Yangın devam ediyor. Hala patlamalar devam ediyor" dedi. "DEPOLAR DOLUYDU" NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ekiplerin halen ulaşamadığı yerler olduğunu söyledi. Babaoğlu, pandemi sürecinde satış olmadığı için fabrikanın depolarının dolu olduğunu ve sıcak hava etkisiyle patlama meydana geldiğini kaydetti. Babaoğlu, "Şu anda büyük patlama sona erdi, küçük havai fişek patlamaları oluyor" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA AFAD'dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi. AFAD'ın bir diğer açıklamasında ise, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı. DEPREM CİHAZLARINDA 3 PATLAMA KAYDEDİLDİ AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi. 3 BAKAN BÖLGEYE GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye geldi.