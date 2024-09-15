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  4. Son dakika | Sakarya'da makarna fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Sakarya'da makarna fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

15.09.2024 14:00
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Son dakika haberi: Sakarya'da bir makarna fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonrası 20 kişi yaralandı.

Son dakika | Sakarya'da makarna fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikası henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Şehirde büyük bir ses ile duyulan patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi intikal etti.

20 YARALI VAR

Makarna fabrikasındaki patlamadaki ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme müdahaleleri devam ederken, sürüyor yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Canlı yayına bağlanan Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz. Yangına müdahale sürüyor. Yangının çok büyüyeceğini de düşünmüyorum." diye konuştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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