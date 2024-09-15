Son dakika | Sakarya'da makarna fabrikada patlama! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikası henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Şehirde büyük bir ses ile duyulan patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi intikal etti.
Makarna fabrikasındaki patlamadaki ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme müdahaleleri devam ederken, sürüyor yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.
Canlı yayına bağlanan Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz. Yangına müdahale sürüyor. Yangının çok büyüyeceğini de düşünmüyorum." diye konuştu.