HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Sakarya'da rehine alarmı! Eline ne geçirdiyse polislere fırlattı, Özel Harekat devreye girdi

SON DAKİKA | Sakarya'da rehine alarmı! Eline ne geçirdiyse polislere fırlattı, Özel Harekat devreye girdi

02.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sakarya'da yaşayan 48 yaşındaki T.T. birlikte yaşadığı kadını silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise eline ne geçirdiyse balkondan polislerin üzerine fırlattı. 3 saat süren ikna çabaları sonrası kadını serbest bırakan zanlı, Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Sakarya'da rehine alarmı! Eline ne geçirdiyse polislere fırlattı, Özel Harekat devreye girdi

Son dakika: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan T.T (48), elindeki silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı, birlikte yaşadığı kadını rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ELİNE NE GEÇİRDİYSE POLİSLERE FIRLATTI

Ekipler, şüpheliye rehin aldığı kadını bırakması ve teslim olması çağrısı yaptı. Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olan zanlı ise balkondan polislerin üzerine sandalye, bıçak, şişe gibi eşyalar attı.

3 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI

Şüphelinin, ikna çabaları sonucu 3 saat sonra serbest bıraktığı ve başında darp izleri bulunan kadın, kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

İkna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli, operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis, olay sırasında caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri şüphelinin atlama ihtimaline karşı şişme yatağı bölgede hazır bulundurdu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın konuştuğu karara Sarıgül de isyan etti: 'Git evinde oyna!'Dünyanın konuştuğu karara Sarıgül de isyan etti: 'Git evinde oyna!'
İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!İzmir'de cinayet gibi kaza: Sürücü 18 yaşında çıktı!
Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...' Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'
Anahtar Kelimeler:
Sakarya rehine son dakika

En Çok Okunan Haberler

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsonluk mu kölelik mi?

Garsonluk mu kölelik mi?

Fransa'da belediye başkanının kâbus gecesi...

Fransa'da belediye başkanının kâbus gecesi...

Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.