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Son dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama meydana geldi. Geçtiğimiz hafta havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bu kez Sakarya Taşkısığı patlama seslerinin duyulduğu bölge oldu.

Son dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleri

Son dakika haberine göre; Sakarya Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Taşkısığı'nda patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; patlama geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda meydana geldi. Patlamada 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Geçtiğimi hafta yine Sakarya'da patlama sesleri duyulmuştu. Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fabrikanın sahibi 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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