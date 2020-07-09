Son dakika: Sakarya Taşkısığı bölgesinde patlama! | Sakarya haberleri

Son dakika haberine göre; Sakarya Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Taşkısığı'nda patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; patlama geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda meydana geldi. Patlamada 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Geçtiğimi hafta yine Sakarya'da patlama sesleri duyulmuştu. Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fabrikanın sahibi 2 kişi gözaltına alınmıştı.

