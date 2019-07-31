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Son dakika: Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:27 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı.

Son dakika: Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

"Açık İhale Usulü" ile gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli firma teklif verirken değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Salda Gölü Salda Gölü Millet Bahçesi Burdur

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