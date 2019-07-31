Son dakika: Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

"A\u00e7\u0131k \u0130hale Usul\u00fc" ile ger\u00e7ekle\u015ftirilen ihaleye 7 istekli firma teklif verirken de\u011ferlendirme s\u00fcrecinin ard\u0131ndan kazanan firma ile s\u00f6zle\u015fme imzalan\u0131p millet bah\u00e7esinin yap\u0131m\u0131na ba\u015flanacak.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Asus'tan FPS oyuncular\u0131 i\u00e7in yeni klavye! Zehirlenen k\u0131z\u0131l tilkiye tedaviKad\u0131k\u00f6y'de denize atlayan iki kad\u0131n bo\u011fulmaktan son anda kurtar\u0131ld\u0131
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