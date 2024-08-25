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Son dakika: Saldırı başladı! Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor! Tüm uçuşlar iptal edildi…

25.08.2024 07:27
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İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamların ardından savaşın seyri değişiyor. Hizbullah, İsrail’e saldırı başlattığını duyururken İsrail, Lübnan’ın güneyini vuruyor. Öte yandan İsrail’in Tel Aviv kentindeki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.

Son dakika: Saldırı başladı! Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor! Tüm uçuşlar iptal edildi…

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyururken İsrail, Lübnan’ın güneyini vuruyor.

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırılara başladığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.

Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

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Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail’in Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.

Havalimanından yapılacak tüm uçuşların iptal edilirken, Ben Gurion’a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirildi.

Hizbullah, dün akşam, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.

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Hizbullah’tan yapılan iki farklı yazılı açıklamada ise İsrail’in kuzeyinde 10 ayrı noktanın daha hedef aldığı kaydedilmişti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Lübnan son dakika saldırı
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