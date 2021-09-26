Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2QCARjRuaO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2021



