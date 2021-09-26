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Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hâle getirildi

26.09.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Son Dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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